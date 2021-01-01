  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد ترد على تصريحات بلينكن: واشنطن تشارك العدو بارتكاب جرائمه ضد شعبنا

الثلاثاء 08 يونيو 2021 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد ترد على تصريحات بلينكن: واشنطن تشارك العدو بارتكاب جرائمه ضد شعبنا



غزة /سما/

عقّب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي قال فيها إن لـ "إسرائيل" الحق في الدفاع عن نفسها.

وقال المدلل في تصريح صحفي، إن الادارات الأمريكية المتعاقبة جمهورية أو ديمقراطية وجهان لعملة واحدة ولن تتغير سياسة الدعم اللامتناهي وبلا حدود لدولة الاحتلال.

وأكد أن الإدارة الأمريكية تصر على الانحياز الكامل للعدو الصهيوني والوقوف في صف أعداء الشعب الفلسطيني وطموحاته بالحرية والعودة بل إنها بتلك التصريحات لوزير خارجيتها تشارك العدو الصهيوني عملياً في ارتكاب جرائمه التي لم تتوقف ضد أطفالنا ونسائنا وأرضنا ومقدساتنا وهي التي تدعمه بكل ما يحتاجه من طائرات ال إف٣٥ المتطورة بصواريخها التي دمرت الأبراج والمباني السكنية على رؤوس ساكنيها وقتلت الاطفال والنساء وذوي الاعاقات.

وأشار إلى أن الزيف الأمريكي بادعاء الحرية والديمقراطية والدفاع عن الانسانية يتكشف اليوم بشكل صارخ أمام مشاركتها الفعلية في تقتيل أبناء الشعب الفلسطيني وتهجيره والشعب اليمنى والسوري والعراقي والليبي، ولا يمكن الرهان على الإدارة الأمريكية بأن تكون نزيهة في قضايا التحرر العالمي وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف: "تقف أمريكا بهذا التصريح لوزير الخارجية في وجه الشعوب كلها (خصوصا الشعب الأمريكي) التي خرجت بمظاهرات مليونيه داعمة للحق الفلسطيني ومنحازة الى المظلومية الفلسطينية في معركة سيف القدس ورافضه للدعم الأمريكي لدولة الكيان".

وختم حديثه بالقول: "هذه التصريحات المنحازة للكيان الغاصب لن تثنى مقاومتنا الفلسطينية عن الاستمرار في توجيه ضرباتها وصواريخها الى عمق الكيان الصهيوني وزلزلة أركانه حتى دحره عن ارضنا ومقدساتنا".

#الجهاد الاسلامي #أحمد المدلل #أنتوني بلينكن #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل الاتفاق الائتلافي بين بينيت ولابيد والخطوط العريضة لحكومتهما

مات بظروف غامضة: ضابط الاستخبارات الإسرائيلي "أضر بشدة بأمن الدولة"

أول تعليق لوالد الجندي الاسير لدى حماس "منغيستو" على تسجيل "ما خفي أعظم"

أمريكا تعلن عن مصدر كوفيد-19 الاساسي

المقاومة توجّه رسائل للاحتلال عبر الوسطاء و تتحسب لـ"غدر إسرائيلي"

فيديو: ترامب يثير ضجة كبرى بعد اتهامه بارتداء سرواله بصورة عكسية في آخر ظهور له

الغارديان: رحيل نتنياهو لن يغير من مسار السياسة في إسرائيل فأعداؤه مثله

الأخبار الرئيسية

جلعاد اردان يكشف سبب تدمير جيش الاحتلال مبنى يضم مكاتب إعلامية بغزة

القدوة يعلن مبادرة وطنية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية

عباس كامل

استعداداً لجلسات الحوار الوطني الفلسطيني: وفدا فتح وحماس يصلان القاهرة

3 وفيات و311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و210 حالات تعافٍ

على خلفية المنحة القطرية لغزة .. طائرة إسرائيلية تسافر الى قطر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية