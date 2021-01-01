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غنيم: إصلاح شبكات المياه بغزة بحاجة لأكثر من 16 مليون دولار

الثلاثاء 08 يونيو 2021 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم: إصلاح شبكات المياه بغزة بحاجة لأكثر من 16 مليون دولار



غزة /سما/

قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، إنَّ إعادة تشغيل خط المنطار شرق مدينة غزة خطوة حيوية لتعزيز خدمات المياه في المدينة التي يقطنها حوالي 700 ألف نسمة، وذلك بعد تضرر الخط الرئيسي بشكل بالغ خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير على القطاع، والذي يزود أكثر من 40 بالمئة من سكان المدينة.

وأكّد غنيم خلال جولة قام بها  في مدينة غزة لتفقد المرافق المائية المتضررة من العدوان "الإسرائيلي"، على أن استعادة خدمات المياه والصرف الصحي هي الأولوية لضمان عودة خدمة المياه والصرف الصحي للسكان من خلال تضافر جهود سلطة المياه والشركاء في البلديات ومصلحة مياه بلديات الساحل في الظروف الصعبة.

وتفقّد غنيم محطة تحلية مياه البحر في محافظة شمال غزة والتي تزود أكثر من 200 ألف من السكان بالمياه المحلاة، بعد إعادة تشغيلها عقب العدوان الأخير، حيث أثّر انقطاع الكهرباء وعدم قدرة وصول الطواقم التشغيل والصيانة، على كمية ونوعية المياه المزودة للمناطق المستفيدة والأكثر احتياجاً.

وشدد على أن توقف محطات التحلية والمعالجة عن العمل خلال فترة العدوان كان له بالغ الأثر على الحالة البيئية والصحية وتوفير الخدمات الملائمة للسكان في قطاعي المياه والصرف الصحي.

وأشارت سلطة المياه إلى أن عمليات إصلاح الشبكات وخطوط المياه المتضررة بحاجة لأكثر من 16 مليون دولار أمريكي.

#سلطة المياه #مازن غنيم #العدوان الإسرائيلي #قطاع غزة

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