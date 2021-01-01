إصابات بالاختناق خلال مسيرة رافضة للاستيطان في بيتا

نابلس /سما/

أصيب عدد من المواطنين، امس بحالات اختناق عندما قمعت قوات الاحتلال مسيرة رافضة للشارع الاستيطاني الالتفافي الذي يمر بأراضي بلدة بيتا جنوب نابلس .

وشارك المئات بالمسيرة التي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وانطلقت من مفترق البلدة باتجاه الطريق الاستيطاني الذي تواصل آليات الاحتلال العمل فيه.

وأطلق الجنود الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

كما استهدف الجنود سيارة إسعاف تابعة للإغاثة الطبية، وأصابوا زجاجها الأمامي بالرصاص الحي بشكل مباشر.