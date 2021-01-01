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خلافات في كتلة التغيير: آلية جديدة للإشراف على البناء الفلسطيني في المنطقة (ج) بالضفة

الثلاثاء 08 يونيو 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلافات في كتلة التغيير: آلية جديدة للإشراف على البناء الفلسطيني في المنطقة (ج) بالضفة



القدس المحتلة /سما/

التقى رئيس الوزراء المكلف بينيت أمس بوزير الجيش غانتس وبحث معه سياسة الحكومة بشأن المنطقة (ج) في الضفة الغربية وقضية المستوطنات.

وقالت مصادر معنية بمحتويات الاجتماع إن أحد الخلافات في اتفاق الائتلاف يتعلق بمطالبة حزب "أمل جديد" إنشاء آلية جديدة للإشراف على البناء الفلسطيني في المنطقة (ج) بالضفة الغربية.

وبحسب موقع واللا الاسرائيلي فإن‏ غانتس يعارض إنشاء آلية جديدة وقال لبينيت إنه يطلب تغيير صياغة البند في اتفاق الائتلاف بحيث يُكتب أن الإدارة المدنية تحت إشراف وزير الجيش ستظل مسؤولة عن التنفيذ بموجب سياسة الحكومة الجديدة.

قال غانتس لبينيت: "لا أرى حاجة لجسم أخر أو إضافي".

ولفت الموقع الاسرائيلي، الى أن في "أمل جديد" لا يزال الإصرار على إشارة واضحة إلى قضية المنطقة ج في اتفاق التحالف وليس مجرد تسوية لتعزيز الإدارة المدنية.

وقالت مصادر معنية بمضمون الاجتماع إن غانتس لم يقدم أي التزام للأمريكيين بشأن قضية المستوطنات وأنه على أي حال تم الاتفاق حتى قبل الاجتماع مع بينيت على أنه لن تكون هناك إشارة إلى القضية السياسية في الاتفاقات.

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