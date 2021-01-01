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اقتراح قانون جديد لمنع نتنياهو من الإطاحة بالحكومة الجديدة

الثلاثاء 08 يونيو 2021 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتراح قانون جديد لمنع نتنياهو من الإطاحة بالحكومة الجديدة



القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن الائتلاف الحكومي الجديد اقترح قانونا جديدا يمنع بموجبه رؤساء الوزراء في إسرائيل من الترشح للكنيست لمدة 4 سنوات إذا كانوا في السلطة لمدة ثماني سنوات متتالية.
 
ويهدف مقترح القانون الجديد إلى ضمان عدم تمكن بنيامين نتنياهو من الإطاحة بحكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد التي توشك على تنصيبها. 
 
وبحسب القناة، علّق حزب "الليكود" في بيان على المقترح الجديد بقوله: "بينيت يحول إسرائيل إلى ديكتاتورية مظلمة، بعد خداع ناخبيه وتحويل الأصوات من اليمين إلى اليسار لتعيين رئيس وزراء بستة مقاعد، يقترح قانونًا غير موجود في أي ديمقراطية في العالم".
 
غير أن حزب "يمينا" الذي يرأسه نفتالي بينت نفى مثل مقترح القانون، قائلًا: "لن يكون هناك اتفاق بشأن منع مرشح للكنيست من الترشح لرئاسة الحكومة، إنه اقتراح تم تقديمه، ولم يتم إجراؤه، لم يتم قبوله بعد، الشيء الوحيد الذي تم الاتفاق عليه هو حصر مدة رئاسة الوزراء بفترتين متتاليتين".

#اسرائيل #الائتلاف الحكومي #حكومة لابيد بينت #الحكومة الاسرائيلية

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