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فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من المساس بالقدس وأهلها

الثلاثاء 08 يونيو 2021 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من المساس بالقدس وأهلها



غزة / سما /

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء الاحتلال الاسرائيلي من المساس بمدينة القدس واهلها.

وأكدت في أعقاب اجتماع لها على انها تراقب ما يجري بالقدس المحتلة وهي جاهزة لكل الاحتمالات.

وقال اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس ان فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من مغبة المساس بالمسجد الأقصى، أو استفزاز شعبنا في حي الشيخ جراح وبطن الهوا، مؤكدًا أن "القدس خط أحمر ودونها أرواحنا ودمائنا وعلى الاحتلال أن يعي هذه المعادلة".

ودعا الوسطاء والمجتمع الدولي للجم الاحتلال، مؤكدًا أهمية وحدة فصائل المقاومة في العمل الجهادي والمقاوم وضرورة تحقيق الوحدة الوطنية.

وشدد رضوان على أهمية إصلاح منظمة التحرير على أسس سليمة، بحيث تشارك فيها كل الفصائل الوطنية وفصائل المقاومة لتشكيل قيادة وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال.

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