أبو هلال يسحب طلب استقالته من الأمانة العامة لحركة الأحرار.. من أقنعه بالبقاء؟!

غزة / سما /

​أعلن الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، خالد أبو هلال، سحبه طلب استقالته، من الأمانة العامة للحركة.

وقال أبو هلال في تصريح صحفي "سحبت استقالتي من أمانة الحركة بعد حرص جميع الفصائل على عودتي".

وعقدت فصائل المقاومة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لها في منزل أبو هلال بمدينة غزة.

وأكدت الفصائل على استمرار خالد أبو هلال في قيادة حركة الأحرار، مقدرة استجابته في الاستمرار بذلك.

وكان أبو هلال أعلن استقالته من الأمانة العامة للحركة، وطلب الانضمام إلى صفوف حركة حماس، عقب انتهاء معركة "سيف القدس"، منصف الشهر الماضي.