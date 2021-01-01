بعد غياب دام 25 عاما.. جهاز أتاري يعود بشكل وإمكانيات عصرية

وكالات / سما /

هل تتذكرون جهاز ”الأتاري“ الشهير؟ رفيق الطفولة وذكريات الماضي، سيعود إليكم مجددا بعد أعوام طويلة بشكل جديد وتصميم أحدث يناسب العصر الحالي.

شركة Atari أعلنت إطلاق أول منصة ألعاب لها منذ 25 عاما، المنصة الأشهر منذ السبعينيات تعود لكنها لن تكون كما عهدتموها من قبل. الجهاز الجديد سيطلق عليه اسم Atari VCS، وتوقعت عدة تقارير أن يكون سعره أغلى من منصة PS5 بـ100 دولار.

إمكانيات جهاز أتاري الجديد

المستخدمون سيكونون قادرين على تنزيل أنظمة تشغيل ويندوز ولينكس وجوجل بالإضافة لنظام تشغيل أتاري لينكس المعتاد.

هذا يعني أن اللاعب سيكون قادرا على تشغيل ألعاب الكمبيوتر بشكل طبيعي وكذلك استعمال البث المباشر على المنصات المختلفة.

جهاز أتاري في سي إس الجديد سيتضمن أيضا عددا من الألعاب الكلاسيكية التي عهدها المستخدمون دوما، من ضمنها 100 لعبة بنظام أركيد وكذلك ألعاب جهاز أتاري 2600 وكلها تم تحسينها لتعمل بنظام HD.

مطورو الألعاب المستقلين ساهموا كذلك بعدد من الألعاب من ضمنها Boulder Dash Deluxe وJetboard Joust وغيرها منالألعاب الأخرى

جهازAtari VCSالجديد سيدعم استعمال لوحة المفاتيح وفأرة الكمبيوتر بشكل طبيعي بالإضافة لأذرع التحكم التي تأتي مرفقة مع الجهاز نفسه، كما أن ذراع التحكم الكلاسيكي أصبح لا سلكي الآن، والتصميم سيكون بشكل عصري.

مساحة التخزين ستكون 32 جيجا فقط، لكن هناك فرصة لاستعمال قرص تخزين خارجي، كما ستكون منصة Atari VCS مدعومة برامات 8 جيجا قابلة للتعديل والإضافة، وكذلك وحدة معالجة رسوميات من نوع AMD Ryzen.

كما ستكون هناك عدة منصات مدفوعة لمشاهدة الفيديو متاحة عبر المنصة، الجهاز سيتم إطلاقه للطلب المسبق بداية من 15 يونيو الجاري، وسيتواجد بعد ذلك بشكل طبيعي في الأسواق.