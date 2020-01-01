هل تُريد تسجيل اجتماعات زووم؟ إليك 3 طُرق مختلفة

وكالات / سما /

حققت شركة زووم خلال عام 2020 نجاح كبير في ظل انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، حيث اعتمدت معظم الشركات والجامعات وغيرها على هذا التطبيق.

وحتى وقت قريب كان يمكنك تسجيل المحاضرات عبر زووم باستخدام أحد التطبيقات الخارجية للتسجيل مثل OBS، ولكن بعد التحديثات الأخيرة فإن التطبيق أصبح يمنع هذه الطرق للتسجيل، وفقاً لموقع “p4world“.

فإليك خطوات تسجيل الإجتماعات على تطبيق زووم:

التسجيل إلى خدمات التخزين السحابية

يوفر التطبيق بشكل افتراضي مساحة تخزين سحابية تصل إلى 1 جيغابايت، ولا يمكنك استخدام خدمات التخزين السحابي الخارجية. لذا، في حال انتهاء هذه المساحة تحتاج الى شراء مساحة تخزين تبدأ بسعر 40 دولارا في الشهر لمساحة 100 جيغابايت.

الحفظ إلى القرص الصلب

هذه الطريقة لا تحتاج لدفع أي أموال أو الاشتراك في أي خدمة تخزين سحابي مختلفة. حيث يجب أن تتأكد في البداية إن كان الاختيار مفعلا من داخل التطبيق، وذلك عن طريق التوجه إلى قائمة الإعدادات ثم اختيار التسجيلات من القائمة الموجودة في الأعلى، وبعد ذلك تفعيل اختيار التسجيلات المحلية.

وعندما تبدأ الاجتماع الذي ترغب في تسجيله، فإنك تجد دائرة موجودة بالأسفل تدعى تسجيل، وبعد أن تضغط عليها يظهر أمامك اختيار التخزين إلى هذا الجهاز أو التخزين السحابي إن كنت ترغب في ذلك.

وبعد أن ينتهي الاجتماع فإنك تستطيع الوصول إلى الاجتماعات المسجلة عبر مجلد على حاسبك يدعى “زووم”.

ويمكنك أيضا أن تصل إلى التسجيلات من خلال التطبيق على سطح المكتب.

ويقوم زووم بتسجيل الاجتماعات على شكل تسجيل فيديو أو تسجيل صوتي فقط.

الجدير بالذكر أن القيام بهذه الخطوات يستوجب عليك ان تكون مدير المجموعة أو الشخص المسؤول عن حساب الشركة.

التسجيل عبر الهاتف

تستطيع الوصول لهذا الاختيار عن طريق الضغط على المزيد من الاختيارات.

وبعد ذلك قم باختيار تسجيل أو تسجيل إلى السحاب حتى تبدأ، ولكن لاحظ أن مساحات التسجيل تكون كبيرة، وهي تستهلك من مساحة هاتفك.