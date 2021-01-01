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إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بشق طريق استيطانية جنوب نابلس

الثلاثاء 08 يونيو 2021 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أصيب عدد من المواطنين، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الثلاثاء، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة منددة بشق طريق استيطانية على أراضي بلدتي بيتا وحوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، كما تعرضت مركبة إسعاف تابعة للإغاثة الطبية في نابلس للاستهداف بقنبلة غاز ما أدى إلى تحطم الزجاج الأمامي.

وشارك أهالي جنوب نابلس بمسيرة منددة بالاستيطان، دعت إليها فصائل العمل الوطني في محافظة نابلس، ولجنة التنسيق الفصائلي في بلدتي حوارة وبيتا، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ضد شق الطريق الاستيطانية.

#نابلس #الاحتلال

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