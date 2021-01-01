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هيئة الأسرى: الإفراج عن المعتقلين الأردنيين العنوز ودعجة خلال الساعات القادمة

الثلاثاء 08 يونيو 2021 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: الإفراج عن المعتقلين الأردنيين العنوز ودعجة خلال الساعات القادمة



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ستفرج خلال الساعات القادمة عن المعتقلين الأردنيين خليفة العنوز، ومصعب الدعجة، من بلدة صما قضاء إربد، وسيتم تسليمهما للسلطات الأردنية.

وبينت الهيئة أنه خلال جلسة المحكمة التي عُقدت اليوم، قررت ما تسمى "محكمة الناصرة المركزية" إلغاء لائحة الاتهام الموجه ضدهما.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت الشابين الأردنيين بتاريخ 16 أيار الماضي، أثناء محاولتهما التسلل من شمال الأردن باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية بالقرب من جسر الشيخ حسين، ووجهت لهما تهمة محاولة تنفيذ ما يسمى بأعمال إرهابية ضد أهداف إسرائيلية، إضافة إلى حيازة سكين والتسلل لإسرائيل بطريقة غير قانونية.

يشار الى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت، صباح اليوم، عن الأسير الأردني عبد الله نوح أبو جابر (44 عاما)، وقامت بتسليمه للسلطات الأردنية، بعد 20 عاما ونصف العام من الاعتقال.

#هيئة الأسرى

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