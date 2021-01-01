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إصابة ثلاثة أسرى بالرصاص إثر اقتحام قوات القمع قسم (7) بسجن "مجدو"

الثلاثاء 08 يونيو 2021 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة ثلاثة أسرى بالرصاص إثر اقتحام قوات القمع قسم (7) بسجن "مجدو"



رام الله / سما /

أصيب ثلاثة أسرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إثر اقتحام قوات القمع قسم (7) بسجن "مجدو".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، اليوم الثلاثاء، بأن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قسم (7) في سجن "مجدو"، وشنت عملية قمع واسعة، أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه الأسرى، ورشتهم بالغاز، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، ونقلت عددا منهم إلى زنازين العزل الانفرادي. 

وأكدت الهيئة والنادي، أنه وفقا لعائلات أسرى القدس، الذين تمكنوا من زيارة أبنائهم اليوم، فإن أثار الضرب والاعتداء الهمجي الذي تعرضوا له، كانت واضحة عليهم.

وأوضحت الهيئة بأن إدارة السجن قامت بعزل الموجه العام لأسرى حركة فتح عز الدين العطار، ونقلته إلى زنازين "مجدو".

وأكد نادي الأسير، أن هذا الاقتحام هو الأعنف منذ 10 سنوات، حيث صعّدت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال عملية القمع والاقتحامات، والتي تُشكل أبرز الأدوات التنكيلية الممنهجة التي تستخدمها بهدف فرض المزيد من السيطرة على الأسرى والتنكيل بهم.

#أسرى #قوات القمع #هيئة الأسرى

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