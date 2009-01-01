"التنمية" تشكل لجنة تحقيق في ملابسات ما حدث بإحدى الحضانات برام الله

رام الله / سما /

قرر وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات ما حدث في إحدى الحضانات بمدينة رام الله وقيام أهالي الاطفال بتقديم شكوى رسمية إلى الوزارة التي بدورها أغلقت الروضة بشكل مؤقت إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من عملها والخروج بتوصيات هامة فيما يتعلق بموضوع الحضانة وبقية الحضانات.

بدوره، أكد مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية محمد القرن، أن الوزارة قامت بمتابعة الموضوع بعد تقديم الاهل للشكوى ونشر صور من الحضانة عبر صفحات التواصل الاجتماعية، وشكلت فريقا متخصصا للتحقيق واصدار التوصيات خلال مدة لا تتجاوز الاسبوع من تاريخه.

وبين أن الفريق توجه منذ ساعات الصبح الى الروضة الخالية من الاطفال حاليا ويقوم بالتحقيق مع المسؤولين فيها والمربيات.

ولفت إلى أن الوزارة ستصدر بيانا خلال الساعات المقبلة لتوضيح ما جرى في الروضة المذكورة، مطالبا أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي بإزالة وحذف الصور المذكورة كونها تسيء إلى الاطفال والاهل، ونشر هكذا صور مخالف لقانون حقوق الطفل الفلسطيني ويشكل انتهاكا لها.