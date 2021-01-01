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جوارديولا يرسم خطة النجاح في برشلونة لريكي بوتش

الثلاثاء 08 يونيو 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يرسم خطة النجاح في برشلونة لريكي بوتش



وكالات / سما /

رسم المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خطة النجاح في برشلونة لمواطنه الشاب ريكي بوتش، متوسط ميدان البارسا.

بوتش عانى الأمرين من أجل الحصول على دقائق مع المدرب الهولندي رونالد كومان في الموسم الماضي بالكامب نو، وبعد تجديد الثقة في المدرب وتأكيد استمراره في منصبه ببرشلونة، يتوقع ألا يحصل اللاعب على الدقائق الكافية في الموسم القادم.

جوارديولا التقى ببوتش في مايوركا خلال بطولة الأساطير في بولا جولف ريزورت حيث شارك لاعب البارسا في البطولة خلال فترة العطلة الصيفية، حسبما أوردت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وطلب جوارديولا من بوتش التحلي بالصبر من أجل النجاح في برشلونة حيث قال له “وظيفة المدرب أو اللاعب ليست سهلاً أبداً، إنييستا لم يشارك أساسياً حتى بلغ سن 24 أو 25 عاماً، لو كنت مصمم على النجاح ستنجح، كرة القدم دوماً تكافئ من يعطيها”.

وأكمل بيب حديثه للاعب الشاب قائلاً “لاعبي برشلونة أو السيتي لا يمكنهم الشكوى لأنهم محظوظون بشدة، عليهم فقط العمل بشكل مستمر، وبكل تأكيد سيكون هناك نتيجة لذلك”.

#جوارديولا #ريكي بوتش #برشلونة

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