رئيس الكنيست: تنصيب الحكومة الجديدة الأحد المقبل

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الكنيست ياريف ليفين أن تنصيب الحكومة الجديدة سيكون يوم الاحد المقبل.

واضاف" المناقشة والتصويت في الكنيست بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ستجرى يوم الأحد المقبل ، وفي الوقت نفسه ، سيتم إجراء تصويت لانتخاب رئيس الكنيست الرابع والعشرين. نظرا للموعد المحدد ووفقا للقانون ، يجب نشر الاتفاقات الائتلافية بحلول يوم الجمعة".

ويأتي قرار ليفين، بعد أن أكد، أمس الإثنين، أن رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، "تمكن" من تشكيل حكومة جديدة، التي أعلنت أحزاب "كتلة التغيير" عن تشكيلها.

وستكون "حكومة التغيير" بحال حظيت بثقة الكنيست، بالتناوب ما بين رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، على أن يكون بينيت أولا بالتناوب، فيما سيشغل لبيد منصب وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة.

ووفقا للبيان الصادر عن ليفين بشأن جلسة تنصيب الحكومة، ستعقد جلسة خاصة للكنيست يوم الأحد المقبل الموافق 13 حزيران/يونيو، حيث سيتم عرض الحكومة الجديدة للنيل ثقة الكنيست.

وأوضح في البيان أنه خلال ذات الجلسة سيتم انتخاب الرئيس الجديد للكنيست الـ24، علما أن أحزاب "كتلة التغيير" التي تشكل الحكومة، أعلنت أن ميكي زوهر الضابط السابق في قيادة الشرطة، هو مرشحها لرئاسة الكنيست.