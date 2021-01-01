  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

رئيس الكنيست: تنصيب الحكومة الجديدة الأحد المقبل

الثلاثاء 08 يونيو 2021 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الكنيست: تنصيب الحكومة الجديدة الأحد المقبل



القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الكنيست ياريف ليفين أن تنصيب الحكومة الجديدة سيكون يوم الاحد المقبل.

واضاف" المناقشة والتصويت في الكنيست بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ستجرى يوم الأحد المقبل ، وفي الوقت نفسه ، سيتم إجراء تصويت لانتخاب رئيس الكنيست الرابع والعشرين. نظرا للموعد المحدد ووفقا للقانون ، يجب نشر الاتفاقات الائتلافية بحلول يوم الجمعة".

ويأتي قرار ليفين، بعد أن أكد، أمس الإثنين، أن رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، "تمكن" من تشكيل حكومة جديدة، التي أعلنت أحزاب "كتلة التغيير" عن تشكيلها.

وستكون "حكومة التغيير" بحال حظيت بثقة الكنيست، بالتناوب ما بين رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، على أن يكون بينيت أولا بالتناوب، فيما سيشغل لبيد منصب وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة.

ووفقا للبيان الصادر عن ليفين بشأن جلسة تنصيب الحكومة، ستعقد جلسة خاصة للكنيست يوم الأحد المقبل الموافق 13 حزيران/يونيو، حيث سيتم عرض الحكومة الجديدة للنيل ثقة الكنيست.

وأوضح في البيان أنه خلال ذات الجلسة سيتم انتخاب الرئيس الجديد للكنيست الـ24، علما أن أحزاب "كتلة التغيير" التي تشكل الحكومة، أعلنت أن ميكي زوهر الضابط السابق في قيادة الشرطة، هو مرشحها لرئاسة الكنيست.

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل الاتفاق الائتلافي بين بينيت ولابيد والخطوط العريضة لحكومتهما

مات بظروف غامضة: ضابط الاستخبارات الإسرائيلي "أضر بشدة بأمن الدولة"

رفض جميع المقترحات: كيف قضى نتنياهو بعناده وغروره على مشواره السياسي؟

أول تعليق لوالد الجندي الاسير لدى حماس "منغيستو" على تسجيل "ما خفي أعظم"

أمريكا تعلن عن مصدر كوفيد-19 الاساسي

الغارديان: رحيل نتنياهو لن يغير من مسار السياسة في إسرائيل فأعداؤه مثله

فيديو: ترامب يثير ضجة كبرى بعد اتهامه بارتداء سرواله بصورة عكسية في آخر ظهور له

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

على رأس وفد من قيادة الحركة .. هنية يصل القاهرة للتباحث مع المسؤولين المصريين

f330M

الثلاثاء .. وفد "فتح" برئاسة الرجوب بالقاهرة وهذا أهم ما سيبحثه

الكشف عن تغييرات و مطالب جديدة للقسام بشأن إعادة إعمار غزة و صفقة التبادل

المقاومة توجّه رسائل للاحتلال عبر الوسطاء و تتحسب لـ"غدر إسرائيلي"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية