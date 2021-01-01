الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالتي وفاة و273 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 150 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنها أجرت 1330 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وذكرت أن اجمالي تراكمي للمصابين 111072 إصابة، والحالات النشطة 4216 حالة، والمتعافين 105826 حالة.

وقالت إن اجمالي الوفيات 1030 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 82 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 55 حالة.

وبينت وزارة الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 204200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 43723 شخص.