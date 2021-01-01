صلاح يقتحم قائمة أغلى 5 نجوم في العالم

وكالات / سما /

واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول اقتحامه المراكز الأولى, في القوائم الخاصة باللاعبين أصحاب الدخول المرتفعة على مستوى العالم.

وكانت بوابة "sportico" المتخصصة في التحليل الاقتصادي للرياضة، قد نشرت قبل أيام قائمة أغلى 100 رياضي في العالم، التي شهدت وجود صلاح ضمن أكثر 10 لاعبي كرة قدم حصولا على أجر في العالم حيث حل ثامناً، بينما جاء ترتيبه رقم 43 بشكل عام.

وخلال الساعات الماضية، نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، قائمتها الخاصة بأعلى 50 رياضيا دخلا على مستوى العالم.

محمد صلاح احتل المركز الـ37 في القائمة بمجموع أرباح سنوية بلغ 37.5 مليون دولار، بواقع 15 مليون دولار كدخل من ليفربول، أما باقي المبلغ من حقوق الرعاية والصور.

وعلى صعيد كرة القدم، تواجد صلاح في المرتبة الخامسة، بعد المتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة (130 مليون دولار), والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس (120 مليون دولار).

واحتل البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان المركز الثالث في قائمة نجوم كرة القدم بـ95 مليون دولار، يليه زميله الفرنسي كيليان مبابي بـ40 مليون دولار.

يشار إلى أن الإيرلندي كونور مكغريغور بطل لعبة الفنوان القتالية المختلطة "يو إف سي" والملاكم أيضا، يحتل صدارة تصنيف "فوربس" لأكثر الرياضيين دخلا في العالم بـ180 مليون دولار.