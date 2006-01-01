حماس تستنكر تصريحات بلينكن حول العدوان على غزة

غزة / سما /

استنكرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والتي أعطى فيها الضوء الأخضر للاحتلال، للاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني بالحديث عن حقه في الدفاع عن النفس.

وتساءلت الحركة في بيان لها، “هل قتل النساء والأطفال وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، وطرد الفلسطينيين من بيوتهم في القدس، والعدوان على المسجد الأقصى، والاعتداء على الصحفيين وكسر أيديهم، دفاعا عن النفس؟”.

وقالت، “إن المحتل ليس له حق الدفاع عن النفس، بل واجبه حسب القانون الدولي أن ينهي احتلاله لأرضنا ويوقف عدوانه على شعبنا”.

كما استنكرت حماس، الاستمرار في دعم الاحتلال عسكريًا وتزويده بكل أصناف الأسلحة المتقدمة، ما يجعل الولايات المتحدة مشاركة مباشرة في العدوان على الشعب الفلسطيني.

وقالت، “كنا نتطلّع أن يوجه السيد بلينكن رسائله في الاتجاه الصحيح، فيذكر العدو الصهيوني بصرامة ووضوح بواجباته في القانون الدولي، وضرورة احترام هذه الواجبات والالتزام بها، بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأصيلة”.

وأعربت عن أملها في أن يكون بلينكن وإدارته الجديدة قد تعلموا الدرس من الفشل الذريع الذي منيت به السياسة الأميركية في تدخلها بملف الصراع العربي الإسرائيلي لعقود، بسبب انحيازها الأعمى للاحتلال، وكذلك الفشل في محاولات إقصاء الحركة والقوى الحية منذ عام 2006، برفض نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة، وفرض الحصار على شعبنا في غزة.

وأكدت حماس “أنها حركة مقاومة وطنية فلسطينية منتخبة ديموقراطيًا، تمارس حقها المشروع في القانون الدولي بمقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة بما فيها المقاومة المسلحة، وهذا ليس إرهابًا، وإنما الاحتلال هو الإرهاب بعينه”.

وقالت “إن الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة سببها الأساس الاحتلال والحصار الصهيوني المدعوم أميركيًا”.

وأضافت, “نؤكد للسيد بلينكن وإدارته، إذا كانوا جادين في تحقيق الاستقرار والرفاه في المنطقة فعليهم احترام إرادة شعبنا الحرة، والالتزام بالقانون الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية التي تؤكد حق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة إلى دياره التي هجر منها”.