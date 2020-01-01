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نجم النرويج يكشف تفاصيل مُثيرة لاهتمام تشيلسي بهالاند

الثلاثاء 08 يونيو 2021 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجم النرويج يكشف تفاصيل مُثيرة لاهتمام تشيلسي بهالاند



وكالات / سما /

أبدى نادي تشيلسي اهتماماً بضم إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، الذي يُقدم مستويات رائعة مع فريقه في الدوري الألماني.

ويرغب توماس توخيل في تقوية صفوف أبطال دوري أبطال أوروبا استعداداً لتحديات الموسم الجديد سواء على المستوى المحلي أو على مستوى الدفاع عن لقبه بطلاً للمُسابقة الأوروبية الأهم.

وبحسب نجم الكرة النرويجية يان آجي فجورتوفت فإن رغبة تشيلسي كبيرة في ضم هالاند، وأكد على أن إدارة البلوز مُستعدة لحل ما يُعطل إتمام الصفقة مالياً.

وكتب فجورتوفت عبر حسابه على تويتر قائلاً :”تشيلسي يعمل بشدة لضم إيرلينج هالاند، هو يُعتبر “اللاعب المفقود” لديهم للمُنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المُقبل”.

وأشار نجم الكرة النرويجية لتكاليف الصفقة الغالية، وعلق على ذلك قائلاً :”تشيلسي واثق من قدرته على حل الأمر، المشكلة الرئيسية ستكن هيكل الأجور في تشيلسي”.

 

وكان هالاند قد انضم لدورتموند في 2020، ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق في 59 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 57 هدفاً، وصنع 15 هدفاً لزملائه.

#بوروسيا دورتموند #إيرلينج هالاند #الدوري الألماني #دوري أبطال أوروبا

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