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إنتر ميلان يصدم باريس سان جيرمان بسعر أشرف حكيمي

الثلاثاء 08 يونيو 2021 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان يصدم باريس سان جيرمان بسعر أشرف حكيمي



وكالات / سما /

صدم نادي إنتر ميلان نظيره باريس سان جيرمان بالسعر الذي يطلبه للتخلي عن خدمات نجمه المغربي أشرف حكيمي، والذي يعتبر أحد المطلوبين في الفريق الفرنسي.

وأشارت “سكاي سبورت إيطاليا” إلى رغبة إنتر ميلان في الاحتفاظ بخدمات اللاعب الدولي المغربي إلا في حالة تلقيه عرضًا يعادل قرابة ضعف ما أنفقه للتعاقد مع حكيمي العام الماضي.

وكلف أشرف حكيمي، صاحب الـ 22 عامًا، إنتر ميلان 45 مليون يورو لضمه من نادي ريال مدريد الإسباني في سبتمبر من العام الماضي، فيما لعب الظهير الأيمن دورًا حاسمًا في فوز النيراتزوري بلقب الدوري الإيطالي بعدما سجل 7 أهداف وصنع 11 آخرين في 45 مباراة خاضها بقميص الأفاعي.

وتقدم بارس سان جيرمان بعرض للتعاقد مع أشرف حكيمي مقابل 60 مليون يورو، إلا أن إنتر ميلان يتمسك بالحصول على 80 مليون يورو.

وأخبرت إدارة إنتر ميلان نظيرتها في باريس سان جيرمان بأن عرضهم غير كاف، وأن أشرف حكيمي لن يغادر النادي بأقل من 80 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يمكن أن يتضمن متغيرات تتعلق بأداءه من أجل تقليص الفارق بين المعروض من الفرنسيين والمطلوب من الإيطاليين.

#إنتر ميلان #باريس سان جيرمان #أشرف حكيمي

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