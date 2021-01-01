الاحتلال يفرج عن الأسير الأردني عبد الله أبو جابر بعد 20 عاما ونصف من الاعتقال

رام الله / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن الأسير الأردني عبد الله نوح أبو جابر (44 عاما)، وقامت بتسليمه للسلطات الأردنية، بعد 20 عاما ونصف العام من الاعتقال.

وكانت قوات الاحتلال قد عرقلت منذ الأحد الماضي عملية الإفراج عن الأسير الأردنيّ أبو جابر من مخيم البقعة قرب العاصمة الأردنية عمان، بذريعة أن الأوراق الخاصة بعملية الإفراج عنه غير مكتملة.

ويوم أمس، أعادته مجددًا إلى سجن "النقب الصحراوي"، بذريعة عدم استيفاء الأوراق الخاصة بالإفراج عنه ونقله إلى الأردن، حيث عقدت سلطات الاحتلال له محكمة، وذلك "لتشريع" استمرار اعتقاله.