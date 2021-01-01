  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن الأسير الأردني عبد الله أبو جابر بعد 20 عاما ونصف من الاعتقال

الثلاثاء 08 يونيو 2021 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن الأسير الأردني عبد الله أبو جابر بعد 20 عاما ونصف من الاعتقال



رام الله / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن الأسير الأردني عبد الله نوح أبو جابر (44 عاما)، وقامت بتسليمه للسلطات الأردنية، بعد 20 عاما ونصف العام من الاعتقال.

وكانت قوات الاحتلال قد عرقلت منذ الأحد الماضي عملية الإفراج عن الأسير الأردنيّ أبو جابر من مخيم البقعة قرب العاصمة الأردنية عمان، بذريعة أن الأوراق الخاصة بعملية الإفراج عنه غير مكتملة.

ويوم أمس، أعادته مجددًا إلى سجن "النقب الصحراوي"، بذريعة عدم استيفاء الأوراق الخاصة بالإفراج عنه ونقله إلى الأردن، حيث عقدت سلطات الاحتلال له محكمة، وذلك "لتشريع" استمرار اعتقاله.

#الأسير الأردنيّ عبد الله أبو جابر #عبد الله أبو جابر

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل الاتفاق الائتلافي بين بينيت ولابيد والخطوط العريضة لحكومتهما

مات بظروف غامضة: ضابط الاستخبارات الإسرائيلي "أضر بشدة بأمن الدولة"

رفض جميع المقترحات: كيف قضى نتنياهو بعناده وغروره على مشواره السياسي؟

أول تعليق لوالد الجندي الاسير لدى حماس "منغيستو" على تسجيل "ما خفي أعظم"

أمريكا تعلن عن مصدر كوفيد-19 الاساسي

الغارديان: رحيل نتنياهو لن يغير من مسار السياسة في إسرائيل فأعداؤه مثله

فيديو: ترامب يثير ضجة كبرى بعد اتهامه بارتداء سرواله بصورة عكسية في آخر ظهور له

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

على رأس وفد من قيادة الحركة .. هنية يصل القاهرة للتباحث مع المسؤولين المصريين

f330M

الثلاثاء .. وفد "فتح" برئاسة الرجوب بالقاهرة وهذا أهم ما سيبحثه

الكشف عن تغييرات و مطالب جديدة للقسام بشأن إعادة إعمار غزة و صفقة التبادل

المقاومة توجّه رسائل للاحتلال عبر الوسطاء و تتحسب لـ"غدر إسرائيلي"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية