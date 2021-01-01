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الاحتلال يهدم حظيرة أغنام وغرفة زراعية جنوب الخليل

الثلاثاء 08 يونيو 2021 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حظيرة أغنام وغرفة زراعية جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور ، ان قوات الاحتلال هدمت حظيرة أغنام تعود للمواطن محمد عيسى ربعي في قرية التوانة، وغرفة زراعية للمواطن فضل رباع لعمور في تجمع الركيز شرق يطا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين كثفوا من انتهاكاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق بمسافر يطا منذ مطلع العام الجاري، من هدم للمساكن والخيام، وتجريف أراضٍ، ومهاجمة رعاة الأغنام، بهدف التوسع الاستيطاني، واجبار المواطنين على ترك أراضيهم.

#الاحتلال #الخليل

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