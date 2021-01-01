  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي جالود جنوب نابلس

الثلاثاء 08 يونيو 2021 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مساحات واسعة من أراضي المواطنين في بلدة جالود جنوب نابلس، لصالح توسيع مستوطنة "شفوت راحيل".

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس ، ان عددا من البلدات في ريف نابلس الجنوبي تشهد أعمال تجريف واسعة، لصالح توسيع 8 مستوطنات وبؤر استيطانية وهي: "شيلو"، و"شفوت راحيل"، و"عمحاي" الجديدة، و"احيا"، و"عادي عاد"، و"ايش كودش"، و"هداعت، و"كيدا"، في اطار توسيع هكيلية كل منها، وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية.

وأضاف، انه منذ يومين وتجري اعمال تجريف في مستوطنة "شفوت راحيل" في اراضي تابعة لبلدة جالود، في حوض رقم (13) موقع الخفافيش؛ من اجل تهيئة الأرض، لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية.

#نابلس #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل الاتفاق الائتلافي بين بينيت ولابيد والخطوط العريضة لحكومتهما

مات بظروف غامضة: ضابط الاستخبارات الإسرائيلي "أضر بشدة بأمن الدولة"

رفض جميع المقترحات: كيف قضى نتنياهو بعناده وغروره على مشواره السياسي؟

أول تعليق لوالد الجندي الاسير لدى حماس "منغيستو" على تسجيل "ما خفي أعظم"

أمريكا تعلن عن مصدر كوفيد-19 الاساسي

الغارديان: رحيل نتنياهو لن يغير من مسار السياسة في إسرائيل فأعداؤه مثله

فيديو: ترامب يثير ضجة كبرى بعد اتهامه بارتداء سرواله بصورة عكسية في آخر ظهور له

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

على رأس وفد من قيادة الحركة .. هنية يصل القاهرة للتباحث مع المسؤولين المصريين

f330M

الثلاثاء .. وفد "فتح" برئاسة الرجوب بالقاهرة وهذا أهم ما سيبحثه

الكشف عن تغييرات و مطالب جديدة للقسام بشأن إعادة إعمار غزة و صفقة التبادل

المقاومة توجّه رسائل للاحتلال عبر الوسطاء و تتحسب لـ"غدر إسرائيلي"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية