إدلشتاين يعتزم منافسة نتنياهو على رئاسة الليكود

القدس المحتلة / سما /

​ذكر تقرير إسرائيلي، مساء اليوم، الإثنين، أن وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، يعتزم منافسة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على رئاسة حزب الليكود.

أشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن إدلشتاين اجتمع بناشطين في الليكود خلال الأيام الماضية وشدد على "ضرورة استبدال نتنياهو"، وطلب دعمهم في انتخابات مقبلة تجرى على رئاسة الحزب.

وفي تعليقه على تقرير القناة، قال مكتب وزير الصحة إن ​​"المهمة المشتركة لنا جميعًا هي إفشال الحكومة التي تعتمد على دعم الحركة الإسلامية (في إشارة إلى القائمة الموحدة)".

وأضاف أن "وزير الصحة يميل إلى إطلاع الجمهور مباشرة على رأيه عندما يتعلق الأمر بقرارات مهمة، وليس من خلال مصادر مجهولة".

وكان اسم إدلشتاين قد طرح كمرشح مستقبلي محتمل عن الليكود لمنصب الرئيس الإسرائيلي؛ وأشارت "كان 11" نقلا عن مصادرها إلى أن "إدلشتاين عازم على تحويل مسار مستقبله السياسي".

وبدأت هناك أصوات داخل حزب الليكود بانتخابات جديدة لرئاسة الحزب، وهناك أعضاء أبدوا استعدادهم لمنافسة نتنياهو على رئاسة الحزب مثل إدلشتاين ووزير المالية يسرائيل كاتس.

وكان كاتس قد اقترح للخروج من الأزمة السياسية التي عصفت بالنظام الإسرائيلي فيما يحافظ الليكود على موقعه بالحزب، يسمح نتنياهو بموجبه لمركز الليكود بانتخاب مرشح مؤقت لشغل منصب رئيس الحكومة لمدة عام، على أن يستبدله نتنياهو لاحقا؛ على أن يبقى نتنياهو في منصبه رئيسا للحزب، وذلك كحل لعجز نتنياهو عن تشكيل حكومة.