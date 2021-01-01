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الثلاثاء .. وفد "فتح" برئاسة الرجوب بالقاهرة وهذا أهم ما سيبحثه

الثلاثاء 08 يونيو 2021 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الثلاثاء .. وفد "فتح" برئاسة الرجوب بالقاهرة وهذا أهم ما سيبحثه



رام الله / سما /

يصل وفد من حركة "فتح" إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، للتباحث حول إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام.

وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية للحركة، صبري صيدم، إن وفود الفصائل الفلسطينية ستصل القاهرة تباعا، بناء على دعوة وجهتها مصر لكافة الفصائل الفلسطينية.

وأضاف: "وفد حركة فتح يصل القاهرة الثلاثاء، ويرأسه أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب، وعضوية أحمد حلس، وروحي فتوح".

​​واستطرد: "لا يوجد برنامج محدد للقاءات، ولكن موضوع البحث إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني، ووضع خارطة طريق لمواجهة التحديات القائمة".

وأكد أن حركته تدعم أي جهد يؤدي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

كانت صحيفة "الأهرام" المصرية (حكومية) قالت إنه تمت دعوة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة، الأسبوع الجاري، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس.

وأضافت أن الاجتماع سيناقش "الاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام، ووحدة الصف الفلسطيني، ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة".

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