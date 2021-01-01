  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كوهين: إسرائيل أخطأت بتوقعها تهدئة بعد دخول المال القطري لغزة

الثلاثاء 08 يونيو 2021 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوهين: إسرائيل أخطأت بتوقعها تهدئة بعد دخول المال القطري لغزة



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، إن إسرائيل "أخطأت" باعتمادها على أن المنحة المالية القطرية ستؤدي إلى تهدئة في قطاع غزة. وأضاف أنه "حتى منتصف عملية حارس الأسوار العسكرية كنا نأمل أن ضلوع القطريين والمال القطري سيقودنا إلى تهدئة مع حماس، لكن هذا الأمر خرج قليلا عن السيطرة".

وجاءت أقوال كوهين خلال محاضرة ألقاها أمام جمعية أصدقاء جامعة بار إيلان، أمس، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء. وأشار الموقع إلى أن كوهين كان مسؤولا عن العلاقات مع قطر وأدار الاتصالات معها حول تحويل المنحة المالية إلى غزة، ودفع خلال السنة الأخيرة إلى تعزيز دور قطر في قطاع غزة ليتجاوز المنحة المالية، وقال إنه اعتقد أن على قطر أن تكون جهة رائدة في جهود التوصل إلى التهدئة بين إسرائيل وحماس.

وتطرق كوهين إلى الوجود الروسي في سورية، مشيرا إلى أنه منذ دخولها إلى المنطقة، تتجسس الاستخبارات الروسية على إسرائيل بصورة وثيقة. "الروس يتجسسون بشكل أكبر على أي طائرة تقلع وعلى أي اتصال".

واعتبر كوهين، الذي انتهت ولايته كرئيس للموساد الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، الذي اختار عدم التدخل في سورية، هو عمليا الذي "دعا" الروس إلى هنا، "وعندما يدعون (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى مكان، فإنه يبقى فيه".

وحول الحالة الصحية لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، التي ترددت تقديرات حولها في إسرائيل، وبينها أنه مصاب بكورونا، قال كوهين إن الاستخبارات الإسرائيلية لم تحصل حتى الآن على معلومات عن المشكلة الصحية التي يعاني منها نصر الله، وقال إن "أمرا ما ليس جيدا لديه" وأن إسرائيل تحاول استيضاح الأمر.

وقدّر كوهين أن رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، سيفوز بانتخابات الرئاسة التي ستجري في 18 حزيران/يونيو الحالي. واعتبر أن على الغرب أن يشدد قبضته ضد إيران.

وأضاف كوهين أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وإدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، بأنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من العراق، فإن إيران ستحتلها بسهولة. "وهذا جزء من رؤيتهم" أي رؤية الإيرانيين بحسبه. وتابع أن إيران مسؤولة عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من سورية خلال العدوان الأخير على غزة.

وانتقد كوهين الموقف الأميركي ضد الصين. وقال "أنا لا افهم ماذا يريد الأميركيون من الصين. وإذا كان أحد يفهم ماذا يريد الأميركيون من الصين فليشرح لي. الصين ليست ضدنا وهي ليست عدونا".

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل الاتفاق الائتلافي بين بينيت ولابيد والخطوط العريضة لحكومتهما

رفض جميع المقترحات: كيف قضى نتنياهو بعناده وغروره على مشواره السياسي؟

مات بظروف غامضة: ضابط الاستخبارات الإسرائيلي "أضر بشدة بأمن الدولة"

حماس : نحذر العالم والوسطاء من ان تقترب مسيرة الاعلام من القدس ونحن نقرر كيف نلجم الاحتلال

أول تعليق لوالد الجندي الاسير لدى حماس "منغيستو" على تسجيل "ما خفي أعظم"

أمريكا تعلن عن مصدر كوفيد-19 الاساسي

واشنطن بوست: ارتياح ديمقراطي لخروج نتنياهو وبايدن يبحث عن طرق التعامل

الأخبار الرئيسية

f330M

الثلاثاء .. وفد "فتح" برئاسة الرجوب بالقاهرة وهذا أهم ما سيبحثه

الكشف عن تغييرات و مطالب جديدة للقسام بشأن إعادة إعمار غزة و صفقة التبادل

المقاومة توجّه رسائل للاحتلال عبر الوسطاء و تتحسب لـ"غدر إسرائيلي"

نتنياهو

الغارديان: رحيل نتنياهو لن يغير من مسار السياسة في إسرائيل فأعداؤه مثله

كشف تفاصيل الاتفاق الائتلافي بين بينيت ولابيد والخطوط العريضة لحكومتهما

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية