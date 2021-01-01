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قبيل تشكيل الحكومة.. تقييد صلاحيات لجنة منصور عباس

الثلاثاء 08 يونيو 2021 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قبيل تشكيل الحكومة.. تقييد صلاحيات لجنة منصور عباس



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية صباح اليوم الثلاثاء، أن تغييرات جذرية اتخذت بحق لجنة الشؤون الداخلية والتي من المقرر أن يترأسها منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة.

 
ووفقاً للقناة العبرية، ضمن التغييرات التي اتخذت ضد لجنة الشؤون الداخلية في الحكومة الجديدة، سحب الإشراف على الشرطة ووزارة الأمن الداخلي من اللجنة.
 
وأوضحت القناة أن اللجنة برئاسة عباس، ستكون بلا صلاحيات تجاه الشرطة، ولن يكون بإمكانها مراقبة عمل الشرطة وسير عمل وزارة الأمن الداخلي، مثلما هو متبعا.
 
وأشارت إلى أن هذه المهمات والصلاحيات ستنقل إلى لجنة برلمانية أخرى.

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