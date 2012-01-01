بعد منع دام عامين.. عقيلة هنية تلتقي به في القاهرة تمهيدًا لسفرهما إلى الدوحة

غزة / سما /

وصلت آمال هنية، عقيلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الليلة الماضية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد أن سمحت السلطات لها بالسفر عبر معبر رفح بعد منعها عدة مرات من السفر منذ نحو عامين، للالتحاق بزوجها الذي يتنقل ما بين قطر وتركيا.

وقالت مصادر لـ “القدس”، إن عقيلة هنية وصلت إلى القاهرة برفقة مجموعة من أفراد عائلتها، حيث التقت به لدى وصوله هو الآخر العاصمة المصرية للمشاركة في الحوار الوطني الذي سينطلق يوم السبت المقبل.

ووفقًا للمصادر، فإن عقيلة هنية غادرت القطاع برفقة وفد قيادي من حماس بغزة يتكون من خليل الحية وروحي مشتهى أعضاء المكتب السياسي للحركة والذين انضموا للوفد القيادي من الخارج والذي يترأسه هنية بنفسه لحضور اجتماعات الحوار الذي سيستمر حتى مساء الأحد.

وسيتوجه هنية بعد انتهاء زيارته إلى القاهرة، برفقة عائلته إلى العاصمة القطرية الدوحة. بحسب ذات المصادر.

وحاولت عقيلة هنية الالتحاق به عدة مرات منذ خروجه من القطاع في ديسمبر/ كانون أول 2019، بعد فترة نحو عامين من توليه منصب رئاسة المكتب السياسي لحماس، إلا أن لأسباب غير معروفة كانت مصر تمتنع عن السماح لها.

ووفقًا للمصادر، فإن هنية لن يستقر في الخارج بشكل نهائي، لكن رحلته ستطول خاصةً مع قرب بدء المرحلة الأخيرة من الانتخابات الداخلية لحماس والتي طالت لأسباب مختلفة وكان من المفترض أن تتم سريعًا، حيث يتوقع أن يستمر هنية في منصبه لدورة جديدة مع قرب انتخابه مجددًا، ما يعني تمديد بقائه بالخارج لفترة أخرى خاصةً وأن العديد من زوجات وأطفال مرافقيه الشخصيين غادروا إلى قطر في الفترة الأخيرة.

وكان أول ظهور علني لعقيلة هنية، في أكتوبر/ تشرين أول 2012، حين استقبلت الشيخة موزة، عقيلة أمير قطر الأب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال زيارتهما لغزة، للإعلان عن سلسلة مشاريع قطرية لخدمة الفلسطينيين.

وبعد ذلك الظهور، التقطت صورة لعقيلة هنية وهي تشارك في حفل لحركة حماس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.