رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، الصادرة اليوم الثلاثاء، إلغاء الاحتلال "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس المحتلة، وتجريف مستوطنين حيا تاريخيا في الخليل، وتغييرهم اسم باب المغاربة، واجبار الاحتلال مقدسيا على هدم منزله ويدمر 10 مساكن ومنشآت في أريحا.

كما أبرزت الصحف خبر تأكيد اللجنة "التنفيذية" استمرار التحرك الدبلوماسي من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ولقاء اشتية الشيخ تميم واطلاعه على تطورات الأوضاع في القدس وإعادة إعمار قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

القدس:

-الاحتلال يلغي "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس المحتلة.

-مستوطنون يجرفون حيا تاريخيا في الخليل ويغيرون اسم باب المغاربة والاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ويدمر 10 مساكن ومنشآت في أريحا.

-"التنفيذية" تؤكد تواصل التحرك لتحقيق القرارات الدولية لمتعلقة بالقضية الفلسطينية.

-أمير قطر يؤكد دعمه للفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة ورئيس الوزراء يبحث مع مسؤول صندوق قطر للتنمية دعم مشاريع تنموية في فلسطين.

-الخطوط العريضة لحكومة بينيت – لبيد: هجمة استيطانية على القدس ونقل مكاتب حكومية اليها، 28 وزيرا و6 نواب وزراء أحدهم من قائمة "الاسلامية الجنوبية".

الحياة الجديدة:

-"التنفيذية" تؤكد استمرار التحرك الدبلوماسي من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

-لجنة الشيخ جراح: إجرام يضرب عرض الحائط بكافة المواثيق الدولية وحقوق الانسان ... المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية يمهد لتهجير أهالي الحي.

-اشتية يلتقي الشيخ تميم ويطلعه على تطورات الأوضاع في القدس وإعادة إعمار قطاع غزة.

-شرطة الاحتلال تلغي "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة.

-الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في أريحا ويجبر مقدسيا على هدم منزله ومستوطنون يجرفون حيا تاريخيا قرب الحرم الابراهيمي في الخليل.

الأيام:

-الاحتلال يهدم تجمعا بدويا في معرجات أريحا ومستوطنون يجرفون حيا قديما قرب الحرام الإبراهيمي وإقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار الشمالية.

-جيش الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات تطال 19 مواطنا.

-اللجنة التنفيذية تؤكد استمرار الحوار الوطني من أجل تنفيذ الاتفاقات الموقعة لإنهاء الانقسام.

-الاحتلال يلغي "مسيرة الأعلام" في القدس تحسبا لتصعيد وتفجر الأوضاع الميدانية.

-مصر توجه دعوات إلى الفصائل لحضور جولة حوار يوم السبت القادم في القاهرة.

-ماندلبليت "لن يتدخل" في قضية الشيخ جراح ... الأهالي: يضعنا أمام خطر التهجير الفعلي.