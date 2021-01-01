  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بيت لحم بينهم أسير محرر

الثلاثاء 08 يونيو 2021 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين بينهم أسير محرر من بيت لحم.  

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، محمد رؤوف أبو يابس (22 عاما)، وقصي عدلي حمامرة (22 عاما)، من قرية حوسان غرب بيت لحم، وعلي محمد مصلح (48 عاما)، وأحمد عزات أبو دية (23 عاما)، والأسير المحرر غسان إبراهيم زواهرة (33 عاما)، جميعهم من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.  

وأضاف المصدر، أنه خلال اقتحام مخيم الدهيشة اندلعت مواجهان بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت نيران أسلحتها، دون أن يبلغ عن إصابات.  

#أسير محرر #الاحتلال #بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل الاتفاق الائتلافي بين بينيت ولابيد والخطوط العريضة لحكومتهما

رفض جميع المقترحات: كيف قضى نتنياهو بعناده وغروره على مشواره السياسي؟

مات بظروف غامضة: ضابط الاستخبارات الإسرائيلي "أضر بشدة بأمن الدولة"

حماس : نحذر العالم والوسطاء من ان تقترب مسيرة الاعلام من القدس ونحن نقرر كيف نلجم الاحتلال

أول تعليق لوالد الجندي الاسير لدى حماس "منغيستو" على تسجيل "ما خفي أعظم"

أمريكا تعلن عن مصدر كوفيد-19 الاساسي

واشنطن بوست: ارتياح ديمقراطي لخروج نتنياهو وبايدن يبحث عن طرق التعامل

الأخبار الرئيسية

f330M

الثلاثاء .. وفد "فتح" برئاسة الرجوب بالقاهرة وهذا أهم ما سيبحثه

الكشف عن تغييرات و مطالب جديدة للقسام بشأن إعادة إعمار غزة و صفقة التبادل

المقاومة توجّه رسائل للاحتلال عبر الوسطاء و تتحسب لـ"غدر إسرائيلي"

نتنياهو

الغارديان: رحيل نتنياهو لن يغير من مسار السياسة في إسرائيل فأعداؤه مثله

كشف تفاصيل الاتفاق الائتلافي بين بينيت ولابيد والخطوط العريضة لحكومتهما

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية