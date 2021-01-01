الكشف عن موعد الجولة الجديدة من مفاوضات الأسرى مع الاحتلال

غزة / سما /

اكدت مصادر ان جولة جديدة من مفاوضات الأسرى ستنطلق الأسبوع المقبل في القاهرة، بالتوازي مع حوارات الفصائل الفلسطينية هناك.

و سيدير وفد منفصل من «حماس» هذا الملفّ، مع المخابرات المصرية التي أبلغت الحركة رغبتها الشديدة في إتمام الصفقة في أقرب وقت، لكن الأخيرة تتمسّك بشروطها والأثمان المناسبة مقابل الجنود.

واستباقاً لاستكمال مباحثات الأسرى، بثّت «كتائب القسام» مقطعاً صوتياً لأحد الجنود الذين تحتجزهم في غزة، لنسف الرواية الإسرائيلية التي تدّعي أن ما لدى المقاومة جثثاً فقط، فيما كشف نائب رئيس هيئة أركان «القسام»، مروان عيسى، امتلاك المقاومة «أوراق مساومة قوية ستُفجّر مفاجآت كبيرة في هذا الملف».