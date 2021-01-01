قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء حملة أعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وعُرف من بين المعتقلين الأسير المحرر يوسف عودة الذي جرى اعتقاله في بلدة دير عمار، والأسير المحرر محمد الأسمر من بلدة بيت ريما، في محافظة رام الله والبيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أنس الخنفة من بلدة بيت إيبا غرب نابلس.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين بينهم أسير محرر وهم محمد رؤوف أبو يابس (22 عاما)، وقصي عدلي حمامرة (22 عاما)، من قرية حوسان غرب بيت لحم، وعلي محمد مصلح (48 عاما)، وأحمد عزات أبو دية (23 عاما)، والأسير المحرر غسان إبراهيم زواهرة (33 عاما)، جميعهم من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.