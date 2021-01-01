  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الثلاثاء 08 يونيو 2021 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت الدائرة إلى الجو يكون غدا الأربعاء صافياً بوجه عام حاراً وجافا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس صافياً بوجه عام حاراً وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام حاراً نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : لحظة انفجار هاتف محمول في يد شاب فلسطيني...

كشف تفاصيل الاتفاق الائتلافي بين بينيت ولابيد والخطوط العريضة لحكومتهما

رفض جميع المقترحات: كيف قضى نتنياهو بعناده وغروره على مشواره السياسي؟

مات بظروف غامضة: ضابط الاستخبارات الإسرائيلي "أضر بشدة بأمن الدولة"

حماس : نحذر العالم والوسطاء من ان تقترب مسيرة الاعلام من القدس ونحن نقرر كيف نلجم الاحتلال

أول تعليق لوالد الجندي الاسير لدى حماس "منغيستو" على تسجيل "ما خفي أعظم"

واشنطن بوست: ارتياح ديمقراطي لخروج نتنياهو وبايدن يبحث عن طرق التعامل

الأخبار الرئيسية

الكشف عن تغييرات و مطالب جديدة للقسام بشأن إعادة إعمار غزة و صفقة التبادل

المقاومة توجّه رسائل للاحتلال عبر الوسطاء و تتحسب لـ"غدر إسرائيلي"

نتنياهو

الغارديان: رحيل نتنياهو لن يغير من مسار السياسة في إسرائيل فأعداؤه مثله

كشف تفاصيل الاتفاق الائتلافي بين بينيت ولابيد والخطوط العريضة لحكومتهما

"تنفيذية المنظمة" تؤكد ضرورة استمرار الحوار الوطني لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بشأن الانقسام بكل تفاصيله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية