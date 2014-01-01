  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كحيل: موقف رئيس الوزراء من آلية الاعمار الأممية يؤكد صوابية رفض اتحاد المقاولين المبكر لها

الإثنين 07 يونيو 2021 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
كحيل: موقف رئيس الوزراء من آلية الاعمار الأممية يؤكد صوابية رفض اتحاد المقاولين المبكر لها



غزة / سما /

اعتبر أسامة كحيل رئيس مجلس ادارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة أن تصريح رئيس الوزراء د. محمد أشتية القاضي بعدم التعامل مع آلية الامم المتحدة لاعمار غزة (  GRM) يؤكد صوابية موقف اتحاد المقاولين وشركاءه في القطاع الخاص الرافض منذ اللحظة الأولى لإقرار هذه الاتفاقية الجائرة التي تسببت في انهاك القطاع الخاص وبطء الاعمار.

وأكد كحيل على ضرورة اسقاط هذه الآلية فورا وبشكل رسمي، حتى لا تبقى أداة في يد سلطات الاحتلال لابتزاز القطاع الخاص، مع أهمية البناء على هذا الموقف عبر فتح الباب واسعا للاستيراد الحر لكافة مواد البناء ومستلزمات الاعمار.

وشدد كحيل على أهمية إفراج الحكومة برام الله عن مستحقات الارجاعات الضريبية لمقاولي غزة لإنهاء حقبة من التمييز العنصري وإشاعة مناخ وطني يساهم في الاعمار والتنمية وفتح أفاق التشغيل وإنقاذ شركات المقاولات من الانهيار .

يذكر أن اتحاد المقاولين حذر من خطورة هذه الآلية الظالمة منذ اليوم الأول عبر كافة الفعاليات النقابية والرسائل الرسمية وشرح عيوبها القاتلة لجهات الاختصاص والمسئولين المتعاقبين، فضلا عن النداءات والمناشدات والمسيرات والندوات دون جدوى.

وكان د. اشتية أعلن في لقاء مع قناة قناة الجزيرة خلال زيارته للدوحة أن "آلية إعمار غزة التي وضعت في العام 2014، عقيمة وعديمة الجدوى"، مضيفا أن تلك الآلية "تصلح لمراقبة مفاعل نووي ولا تصلح لمراقبة اعمار غزة"، وأن السلطة الفلسطينية لن تتعامل مع تلك الآلية.

#أسامة كحيل #اتحاد المقاولين الفلسطينيين #محمد أشتية #العدوان الإسرائيلي #اعادة اعمار غزة

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الإعلام العبري بعد نشر القسام تسجيل صوتي لأحد الأسرى الإسرائيليين

فيديو : لحظة انفجار هاتف محمول في يد شاب فلسطيني...

مشاهد جديدة تعرض لحياة شاليط داخل الأسر بغزة (فيديو)

رفض جميع المقترحات: كيف قضى نتنياهو بعناده وغروره على مشواره السياسي؟

مقتل رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق متأثرا بإصابته خلال اشتباكات عكا

حماس : نحذر العالم والوسطاء من ان تقترب مسيرة الاعلام من القدس ونحن نقرر كيف نلجم الاحتلال

مات بظروف غامضة: ضابط الاستخبارات الإسرائيلي "أضر بشدة بأمن الدولة"

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

الغارديان: رحيل نتنياهو لن يغير من مسار السياسة في إسرائيل فأعداؤه مثله

كشف تفاصيل الاتفاق الائتلافي بين بينيت ولابيد والخطوط العريضة لحكومتهما

"تنفيذية المنظمة" تؤكد ضرورة استمرار الحوار الوطني لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بشأن الانقسام بكل تفاصيله

بايدن

واشنطن بوست: ارتياح ديمقراطي لخروج نتنياهو وبايدن يبحث عن طرق التعامل

اشتيه

اشتية: الرئيس سيصدر مرسوماً جديد لتحديد موعد لاجراء الانتخابات.. وهذا المطلوب من حوارات القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية