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المبعوث الاممي للسلام يحذر: وقف إطلاق النار في غزة "هش"

الإثنين 07 يونيو 2021 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
المبعوث الاممي للسلام يحذر: وقف إطلاق النار في غزة "هش"



القدس المحتلة / سما /

أكد تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفصائل المقاومة الفلسطينية "هش".

وقال وينسلاند، عبر موقع (تويتر): "إنني أحث كلا الجانبين على الامتناع عن اتخاذ خطوات واستفزازات أحادية الجانب"، مطالباً بضبط النفس والسماح بالعمل الضروري لتعزيز وقف إطلاق النار.

وأعلن عن وقف لإطلاق النار في غزة، يوم 21 أيار/ مايو الماضي، بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة، برعاية مصرية بعد 11 يوم من العدوان الإسرائيلي على القطاع.
 

#تور وينسلاند #الأمم المتحدة #الشرق الأوسط #وقف إطلاق النار #الفصائل الفلسطينية #المقاومة الفلسطينية #اسرائيل

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