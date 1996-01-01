بنك "إسرائيل" يعزز احتياطاته من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي

القدس المحتلة / سما /

أعلن بنك إسرائيل المركزي عن شرائه 2.99 مليار دولار من العملات الأجنبية في مايو الماضي، مما ساعد في رفع احتياطياته من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 198.35 مليار دولار.

وقال: "الاحتياطيات، التي تمثل 48.3% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، نمت بمقدار 4.35 مليار دولار الشهر الماضي".

وأشار البنك، في وقت سابق، أنه "سيشتري عملات أجنبية بقيمة 30 مليار دولار في 2021 لمحاولة وقف ارتفاع في قيمة الشاقل الإسرائيلي، بعد أن اشتري ما قيمته 21 مليار دولار في 2020".

من جهته، قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إن "المشتريات قد تتجاوز 30 مليار دولار هذا العام، وأن البنك اشترى عملات أجنبية بحوالي 22 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام".

وسجل الشاقل 3.11 مقابل الدولار في 14 يناير الماضي، وهو أقوى مستوى له منذ أبريل عام 1996.

وأشار صانعو السياسة النقدية، إلى أسباب لقوة الشاقل منها الضعف العالمي للدولار وتدفقات قوية للاستثمار الأجنبي إلى إسرائيل وتفاؤل بأن حملة تطعيم سريعة للقاحات "كوفيد-19" ستقود سريعا إلى انتعاش اقتصادي بعد 3 موجات من الإغلاقات.