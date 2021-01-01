  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

دافيد بيتان من الليكود: “المسؤولون الأمنيون لا يحسبون حساب لنتنياهو وهو رئيس وزراء على الورق”

الإثنين 07 يونيو 2021 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
دافيد بيتان من الليكود: “المسؤولون الأمنيون لا يحسبون حساب لنتنياهو وهو رئيس وزراء على الورق”



القدس المحتلة / سما / الهدهد

قال عضو الكنيست عن الليكود على خلفية قرار الشرطة بإلغاء عرض العلم في القدس أنه في الوضع الحالي “لا أحد يحسب حساب لنتنياهو” • بحسب بيتان ، “يتخذ المسؤولون الأمنيون ، بمن فيهم وزير الجيش ، القرارات بمفردهم – نتنياهو لا يقرر أي شيء “.

بعد ساعات من إلغاء الشرطة مسيرة الاعلام في القدس ، قال عضو الكنيست ديفيد بيتان من حزب الليكود اليوم (الاثنين) في الساعة الخامسة مع رافي رشيف على القناة 12 أن “مسؤولي الأمن لا يحسبون حساب لنتنياهو لأنهم يعتقدون أنه في طريقه للخروج”. لقد وصل لوضع يكون فيه “المسؤولون الأمنيون ، بمن فيهم وزير الجيش ، يتخذون القرارات بمفردهم – نتنياهو لا يقرر شيئًا”.

وأشار بيتان إلى قرار مفوض الشرطة كوبي شبتاي بإلغاء مسيرة الاعلام في القدس التي كانت مقررة يوم الخميس ، ولم يقر المسؤولون الأمنيون الحدث بسبب المعلومات الواردة بشأن الموضوع والمخاوف من التصعيد في القدس والضفة . بيتان ، “اليوم يقولون ما يقولون عن هذه المسيرة ، وغدا سيقولون عن اقتحام المسجد الأقصى وفي اليوم التالي شيء آخر”.
وقال بيتان: “لقد وصلنا إلى وضع سخيف في هذه المسألة – ليس فقط أننا لا نمتلك سيادة ، بل نحن مرتدعون أيضًا”. “لا يوجد شيء يمكن القيام به. هذا شيء يحتاج إلى تغيير ، لذا يجب على قوات الأمن السماح بهذه المسيرة بسبب هذا الأمر.

#حزب الليكود #بنيامين نتنياهو #ديفيد بيتان #مسيرة الاعلام

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الإعلام العبري بعد نشر القسام تسجيل صوتي لأحد الأسرى الإسرائيليين

شاهد: القسام يكشف عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى حاليا في غزة

فيديو : لحظة انفجار هاتف محمول في يد شاب فلسطيني...

مشاهد جديدة تعرض لحياة شاليط داخل الأسر بغزة (فيديو)

مقتل رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق متأثرا بإصابته خلال اشتباكات عكا

رفض جميع المقترحات: كيف قضى نتنياهو بعناده وغروره على مشواره السياسي؟

حماس : نحذر العالم والوسطاء من ان تقترب مسيرة الاعلام من القدس ونحن نقرر كيف نلجم الاحتلال

الأخبار الرئيسية

كشف تفاصيل الاتفاق الائتلافي بين بينيت ولابيد والخطوط العريضة لحكومتهما

"تنفيذية المنظمة" تؤكد ضرورة استمرار الحوار الوطني لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بشأن الانقسام بكل تفاصيله

بايدن

واشنطن بوست: ارتياح ديمقراطي لخروج نتنياهو وبايدن يبحث عن طرق التعامل

اشتيه

اشتية: الرئيس سيصدر مرسوماً جديد لتحديد موعد لاجراء الانتخابات.. وهذا المطلوب من حوارات القاهرة

ايران

معهد أمني إسرائيلي يكشف عن "اللاعبين القلائل" لإنقاذ تل أبيب من إيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية