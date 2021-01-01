دافيد بيتان من الليكود: “المسؤولون الأمنيون لا يحسبون حساب لنتنياهو وهو رئيس وزراء على الورق”

القدس المحتلة / سما / الهدهد

قال عضو الكنيست عن الليكود على خلفية قرار الشرطة بإلغاء عرض العلم في القدس أنه في الوضع الحالي “لا أحد يحسب حساب لنتنياهو” • بحسب بيتان ، “يتخذ المسؤولون الأمنيون ، بمن فيهم وزير الجيش ، القرارات بمفردهم – نتنياهو لا يقرر أي شيء “.

بعد ساعات من إلغاء الشرطة مسيرة الاعلام في القدس ، قال عضو الكنيست ديفيد بيتان من حزب الليكود اليوم (الاثنين) في الساعة الخامسة مع رافي رشيف على القناة 12 أن “مسؤولي الأمن لا يحسبون حساب لنتنياهو لأنهم يعتقدون أنه في طريقه للخروج”. لقد وصل لوضع يكون فيه “المسؤولون الأمنيون ، بمن فيهم وزير الجيش ، يتخذون القرارات بمفردهم – نتنياهو لا يقرر شيئًا”.

وأشار بيتان إلى قرار مفوض الشرطة كوبي شبتاي بإلغاء مسيرة الاعلام في القدس التي كانت مقررة يوم الخميس ، ولم يقر المسؤولون الأمنيون الحدث بسبب المعلومات الواردة بشأن الموضوع والمخاوف من التصعيد في القدس والضفة . بيتان ، “اليوم يقولون ما يقولون عن هذه المسيرة ، وغدا سيقولون عن اقتحام المسجد الأقصى وفي اليوم التالي شيء آخر”.

وقال بيتان: “لقد وصلنا إلى وضع سخيف في هذه المسألة – ليس فقط أننا لا نمتلك سيادة ، بل نحن مرتدعون أيضًا”. “لا يوجد شيء يمكن القيام به. هذا شيء يحتاج إلى تغيير ، لذا يجب على قوات الأمن السماح بهذه المسيرة بسبب هذا الأمر.