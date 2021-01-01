اشتية: الرئيس سيصدر مرسوماً جديد لتحديد موعد لاجراء الانتخابات.. وهذا المطلوب من حوارات القاهرة

رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أن الحكومة عملت كل ما يمكن عمله من اجل اجراء الانتخابات العامة في موعدها الذي كان مقررا في الثاني والعشرين من ايار الماضي ، الا ان رفض الاحتلال اجراءها في القدس واعتقاله للمرشحين للانتخابات في المدينة دفع بالقيادة الفلسطينية الى تأجيلها.

واشار اشتية خلال لقاء صحفي على قناة ” الجزيرة ” القطرية الى ان الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوماً جديداً لتحديد موعدٍ لاجراء الانتخابات العامة فور اعلان حكومة الاحتلال الجديدة موافقتها على اجرائها في القدس .

وفيما يتعلق ببدء جلسات الحوار الوطني قريبا في القاهرة ، اكد اشتية ان المطلوب من هذه الحوارات هو إنهاء الانقسام من خلال الاتفاق على برنامج سياسي ونضالي وأدواته ، مشددا على انه يجب علينا كفلسطينيين ان لا نذهب الى الحرب بقرار منفرد ، وكذلك يجب ان لا نذهب الى السلام بقرارٍ منفرد.

واشار اشتية الى الحكومة تنفق على قطاع غزة ” 140 ” مليون دولار شهريا ، مؤكدا انها ايضا اعادت الرواتب كاملة بنسبة 100% لخمسة وعشرين الف موظفٍ في غزة .

واكد اشية أن الادارة الامريكية الحالية بقيادة الرئيس بايدن مختلفة تماما عن ادارة ترامب ، مشيرا الى ان القيادة الفلسطينية طالبت واشنطن برفع اسم فلسطين والسلطة الفلسطينية من قوائم الارهاب.