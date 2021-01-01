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اشتية يبحث مع مدير عام صندوق قطر للتنمية دعم العديد من المشاريع التنموية في فلسطين

الإثنين 07 يونيو 2021 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع مدير عام صندوق قطر للتنمية دعم العديد من المشاريع التنموية في فلسطين



الدوحة /سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين في مقر اقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، مدير عام صندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري، وبحث معه سبل دعم دولة قطر للعديد من المشاريع التنموية في فلسطين، خاصة مشاريع المياه والطاقة في قطاع غزة.

واطلع اشتية مدير عام الصندوق الكواري خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام، على المشاريع التي تنفذها الحكومة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين أو بتمويل ذاتي من الحكومة، كبرنامج البرمجة للشباب، ومشروع انشاء الكلية الجامعية للتدريب المهني والتقني، ومشروع توليد الكهرباء في المخيمات عن طريق الطاقة الشمسية، وانشاء أكاديمية فلسطين للطلبة الموهوبين، إضافة الى العديد من المشاريع التنموية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض نسبة البطالة خاصة بين صفوف خريجي الجامعات.

وثمن رئيس الوزراء الدعم القطري لفلسطين في العديد من المشاريع خاصة في قطاع غزة، مشيرا الى أهمية تعزيز التعاون المشترك وإقامة مشاريع تنموية تساهم في تعزيز صمود المواطنين لا سيما في مدينة القدس وقطاع غزة.

#محمد اشتيه #صندوق قطر للتنمية

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