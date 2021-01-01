حـمــاس: إلغاء "مسيرة الأعلام" تثبيت لمعادلة المقاومة بأن القدس والأقصى خط أحمر

غزة / سما /

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، أن إلغاء الاحتلال الإسرائيلي "مسيرة الأعلام" في القدس، تثبيت للمعادلة التي فرضتها المقاومة على الاحتلال بأن القدس والأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، إن الاحتلال الإسرائيلي أدرك بمدى خطورة تجاوز هذه الخطوط الحمراء وتبعات ذلك على الأرض.

وشدد برهوم، على ضرورة إلزام الوسطاء للاحتلال الإسرائيلي بإنهاء كل مظاهر الاستفزاز والعربدة والتي من شأنها تفجير الأوضاع مع المقاومة في أي وقت.

وفي وقت سابق اليوم، قررت شرطة الاحتلال، إلغاء "مسيرة الأعلام" التي كان ينوي مستوطنون إقامتها بمدينة القدس المحتلة، يوم الخميس المقبل.

ووفقا لصحيفة "يديعوت آحرنوت"، فقد أبلغ المفتش العام للشرطة "الإسرائيلية" منظمي مسيرة الأعلام بإلغاء الحدث.