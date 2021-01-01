  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مات بظروف غامضة: ضابط الاستخبارات الإسرائيلي "أضر بشدة بأمن الدولة"

الإثنين 07 يونيو 2021 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مات بظروف غامضة: ضابط الاستخبارات الإسرائيلي "أضر بشدة بأمن الدولة"



القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن ضابط شعبة الاستخبارات العسكرية الذي كان قد توفي في ظروف غامضة خلال اعتقاله في سجن عسكري أثناء العدوان الأخير على غزة، "أضر بشدة بأمن الدولة"، مدعيا أنه "لم يتم تشغيله من قبل أطراف أجنبية".

وجاء في بيان صدر عن المتحدث العسكري الإسرائيلي أن التحقيق ضد الضابط الذي خدم في وحدة تكنولوجية تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ("أمان")، "انطلق بعد ورود معلومات عن انتهاك خطير لأمن الدولة". وأضاف أن التحقيق كشف أن "الضابط الراحل ارتكب متعمدًا أنشطة أضرت بشدة بأمن الدولة".

#الجيش الإسرائيلي #شعبة الاستخبارات العسكرية #العدوان الإسرائيلي #أمان

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الإعلام العبري بعد نشر القسام تسجيل صوتي لأحد الأسرى الإسرائيليين

شاهد: نائب قائد أركان القسام يكشف اسرار وخبايا "سيف القدس" وعملية اسر الجنود الاسرائيلين

اسرائيل تضع شرطين لتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة

شاهد: القسام يكشف عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى حاليا في غزة

فيديو : لحظة انفجار هاتف محمول في يد شاب فلسطيني...

مشاهد جديدة تعرض لحياة شاليط داخل الأسر بغزة (فيديو)

مقتل رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق متأثرا بإصابته خلال اشتباكات عكا

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة تتوعد الاحتلال: سيكون لنا كلمتنا "إذا ما قرر العدو العودة بالأوضاع إلى ما قبل 11 مايو"

كورونا

الصحة: تسجيل 207 إصابة جديدة بـ"كورونا" و266 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

رفض جميع المقترحات: كيف قضى نتنياهو بعناده وغروره على مشواره السياسي؟

حكومة

الحكومة الإسرائيلية الجديدة في رسالة لواشنطن : سنستأنف المحادثات مع السلطة بمجرد أداء اليمين

60bdcdb44c59b7403f171800

السنوار هو الذي يدير القدس: الشرطة الإسرائيلية تبلغ منظمي مسيرة الأعلام بإلغاء الحدث

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية