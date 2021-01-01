مات بظروف غامضة: ضابط الاستخبارات الإسرائيلي "أضر بشدة بأمن الدولة"

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن ضابط شعبة الاستخبارات العسكرية الذي كان قد توفي في ظروف غامضة خلال اعتقاله في سجن عسكري أثناء العدوان الأخير على غزة، "أضر بشدة بأمن الدولة"، مدعيا أنه "لم يتم تشغيله من قبل أطراف أجنبية".

وجاء في بيان صدر عن المتحدث العسكري الإسرائيلي أن التحقيق ضد الضابط الذي خدم في وحدة تكنولوجية تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ("أمان")، "انطلق بعد ورود معلومات عن انتهاك خطير لأمن الدولة". وأضاف أن التحقيق كشف أن "الضابط الراحل ارتكب متعمدًا أنشطة أضرت بشدة بأمن الدولة".