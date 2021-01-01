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مجلس قروي زواتا يعفي المتاجر الخالية من البضائع الاسرائيلية من رسوم الحِرف

الإثنين 07 يونيو 2021 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس قروي زواتا يعفي المتاجر الخالية من البضائع الاسرائيلية من رسوم الحِرف



نابلس / سما /

أعلن مجلس قروي زواتا بمحافظة نابلس إعفاء المحلات التجارية الخالية من البضائع الاسرائيلية من رسوم الحِرف والصناعات.

وقال رئيس مجلس قروي زواتا حافظ عليوي: إن المجلس القروي اتخذ قراراً في جلسته الاخيرة بإعفاء جميع المحلات التجارية في القرية والخالية من البضائع الاسرائيلية من رسوم الحِرف والصناعات لهذا العام والعام المقبل.

وقال: “أبلغنا المحلات بهذا القرار فور صدوره، وقمنا بجولة ميدانية على المحلات، فحصنا خلالها مدى التزامها بالمقاطعة، وسنقوم بجولات دورية باستمرار، ونأمل أن تكون زواتا بكاملها خالية من البضائع الإسرائيلية”.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن أُسبوع دعم المنتج الوطني وفي ذكرى النكبة، وانسجاماً مع أنشطة وفعاليات حملة مقاطعة إسرائيل (BDS) واللجنة المحلية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتطبيقاً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بمقاطعة البضائع الإسرائيلية كجزء من المقاومة الشعبية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تساهم في جهود تعزيز ثقافة المقاطعة ورفض التعايش مع الاحتلال، ودعم المنتج الفلسطيني، وتعزيز الانتماء الوطني والواجب الأخلاقي من التجار والمواطنين.

#مجلس قروي زواتا #نابلس

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