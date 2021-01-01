بلدية الخليل والوكالة الفرنسية للتنمية تبحثان سُبل تعزيز التعاون

الخليل / سما /

التقى رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة في مكتبه، اليوم، وفداً من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) التابعة للقنصلية الفرنسية في القدس يترأسه مديرها العام “مارتن بارنت” ومسؤولة مشاريع قطاع الحكم المحلي “كونستانس بروته”، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي وممثلي صندوق تطوير وإقراض البلديات ومديري الوحدات الإدارية ورؤساء الأقسام في البلدية.

ورحبّ أبو سنينة بالوفد الضيف، مثمناً دعمهم المتواصل لمشاريع البلديات والهيئات المحلية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات، موضحاً المكانة التاريخية لمدينة الخليل، حيث تعد ثاني أقدم مدينة على مستوى العالم، والأكبر من حيث المساحة والسكان على مستوى فلسطين، مبيناً انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين خاصةً القاطنين في البلدة القديمة.

وأشاد أبو سنينة بمتانة العلاقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والفرنسي، مثنياً على الدور الكبير الذي لعبته بلديتا بلفور وأركوي اللتان تربطهما علاقة توأمة ببلدية الخليل في تسجيل البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على لائحة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر.

وبيّن أبو سنينة التحديات والعقبات التي تواجهها البلدية في تقديم خدماتها نتيجة ممارسات الاحتلال التعسفية بحق المدينة ومواطنيها، مشيراً إلى الحاجة الماسة للمدينة لتجديد شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار نتيجة ازدياد عدد السكان وتنظيم المرور في المدينة من خلال وضع خطة شاملة من خلال خبراء فرنسيين في هذا المجال وتمويلها.

من جانبه، أبدى (بارنت) استعداده للتعاون مع البلدية في تمويل بعض مشاريع البنية التحتية، والعمل على زيادة حصة البلدية من الدعم المالي الذي تتلقاه عبر صندوق تطوير وإقراض البلدية، للارتقاء بالخدمات التي تقدمها.

واصطحب نائب رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري الوفد الفرنسي في جولة في أرجاء المدينة، للاطلاع على المشاريع القائمة والممولة من الوكالة الفرنسية عبر صندوق تطوير وإقراض البلديات.