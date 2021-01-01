سلطات الاحتلال تجبر مقدسي على هدم منزله بيده

القدس المحتلة / سما /

يواصل الشاب مهند ابراهيم بشير، اليوم الاثنين، هدم منزله بيده، في قرية جبل المكبر بالقدس المحتلة، بقرار من سلطات الاحتلال، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة –القدس، أن الشاب مهند بشير أجبر على هدم منزله في “حي بشير”، بعد إمهاله حتى اليوم لتنفيذ الهدم، وإلا ستقوم جرافات الاحتلال بذلك وعليه دفع “أجرة الهدم” لطواقم البلدية وآلياتها بقيمة 60 ألف شيكل.

وأوضح ابراهيم بشير أن ما تسمى وزارة الداخلية الاسرائيلية أصدرت قرار هدم منزل شقيقه بعد إكمال عملية البناء مطلع العام الجاري، وفرضت مخالفة مالية قيمتها 95 ألف شيكل على العائلة، ورغم ذلك رفضت التأجيل أو تجميد قرار الهدم لفترة إضافية.

وأضاف المركز نقلا عن عائلة بشير أن مساحة المنزل تبلغ 150 مترا مربعا، ويعيش فيها 5 أفراد بينهم 3 أطفال أعمارهم “6 سنوات، 4 سنوات، و7 شهور”، ومبنية من الصاج المقوى.