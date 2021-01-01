معاريف: التصعيد مع حماس أضر بقطاع السياحة في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

بدأت السياحة الوافدة إلى دولة إسرائيل في التعافي من أزمة كورونا، في حين نمت السياحة الخارجية إلى إسرائيل بمعدل حاد.



وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإسرائيلي، ارتفع متوسط ​​العدد الشهري للسائحين الوافدين بين مارس ومايو إلى 19.3 ألف سائح مقارنة بـ 8.9 ألف سائح في الأشهر الثلاثة السابقة.



وأوضح أن السياحة الوافدة في شهر مايو شهدت 21.9 ألف سائح مقارنة بـ 30.6 ألف آخرين في الشهر السابق.



وأشار إلى أن الانخفاض يرجع إلى تأثير عملية "حارس الجدار" خلال التصعيد بين حماس وإسرائيل الذي استمر 11 يوما، وأضر باستعداد السياح لزيارة البلاد.



ولفت إلى أن عدد الإسرائيليين الذين سافروا إلى الخارج في مايو بلغ 156.2 ألفًا مقارنة بـ 8.6 ألف في الشهر المقابل من العام الماضي.