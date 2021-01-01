  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

معاريف: التصعيد مع حماس أضر بقطاع السياحة في إسرائيل

الإثنين 07 يونيو 2021 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: التصعيد مع حماس أضر بقطاع السياحة في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

بدأت السياحة الوافدة إلى دولة إسرائيل في التعافي من أزمة كورونا، في حين نمت السياحة الخارجية إلى إسرائيل بمعدل حاد.
 
وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإسرائيلي، ارتفع متوسط ​​العدد الشهري للسائحين الوافدين بين مارس ومايو إلى 19.3 ألف سائح مقارنة بـ 8.9 ألف سائح في الأشهر الثلاثة السابقة. 
 
وأوضح أن السياحة الوافدة في شهر مايو شهدت 21.9 ألف سائح مقارنة بـ 30.6 ألف آخرين في الشهر السابق.
 
وأشار إلى أن الانخفاض يرجع إلى تأثير عملية "حارس الجدار" خلال التصعيد بين حماس وإسرائيل الذي استمر 11 يوما، وأضر باستعداد السياح لزيارة البلاد.
 
ولفت إلى أن عدد الإسرائيليين الذين سافروا إلى الخارج في مايو بلغ 156.2 ألفًا مقارنة بـ 8.6 ألف في الشهر المقابل من العام الماضي.

#اسرائيل #السياحة الاسرائيلية #العدوان الإسرائيلي #قطاع غزة #الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الإعلام العبري بعد نشر القسام تسجيل صوتي لأحد الأسرى الإسرائيليين

شاهد: نائب قائد أركان القسام يكشف اسرار وخبايا "سيف القدس" وعملية اسر الجنود الاسرائيلين

اسرائيل تضع شرطين لتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة

شاهد: القسام يكشف عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى حاليا في غزة

فيديو : لحظة انفجار هاتف محمول في يد شاب فلسطيني...

مشاهد جديدة تعرض لحياة شاليط داخل الأسر بغزة (فيديو)

مقتل رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق متأثرا بإصابته خلال اشتباكات عكا

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة تتوعد الاحتلال: سيكون لنا كلمتنا "إذا ما قرر العدو العودة بالأوضاع إلى ما قبل 11 مايو"

كورونا

الصحة: تسجيل 207 إصابة جديدة بـ"كورونا" و266 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

رفض جميع المقترحات: كيف قضى نتنياهو بعناده وغروره على مشواره السياسي؟

حكومة

الحكومة الإسرائيلية الجديدة في رسالة لواشنطن : سنستأنف المحادثات مع السلطة بمجرد أداء اليمين

60bdcdb44c59b7403f171800

السنوار هو الذي يدير القدس: الشرطة الإسرائيلية تبلغ منظمي مسيرة الأعلام بإلغاء الحدث

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية