الكنيست الإسرائيلي يحدد موعدا للتصويت على حكومة بينيت

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الكنيست الاسرائيلي، ياريف لافين، الاثنين، أن البرلمان سيصوت على تشكيل حكومة جديدة يشكلها معارضو رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، في 14 يونيو، وفق ما أفاد به موقع القناة العبرية السابعة.



وتمكن زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي ينتمي إلى تيار وسطي، من جمع ائتلاف بين عدة أطراف يستعد للإطاحة بنتانياهو، الذي بقي في منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عامًا متواصلة.



وقال لافين للكنيست إن "جلسة للبرلمان للتصويت على الحكومة ستتعقد في غضون سبعة أيام"، وأضاف أن "اعلانًا يتعلق بموعد إقامة حكومة (إسرائيل) السادسة والثلاثين سينقل إلى أعضاء البرلمان".



وكلف لابيد، بتشكيل حكومة إسرائيلية بعد أن فشل نتانياهو في هذه المهمة.



جاء ذلك، بعد رابع انتخابات تشريعية في سنتين، جاءت نتيجتها مثل سابقاتها غير حاسمة لتشكيل ائتلافات حكومية أو الحفاظ عليها.



وفي 30 مايو الماضي، أعلن زعيم حزب "يمينا" اليميني، نفتالي بينيت، دعمه لزعيم المعارضة، يائير لابيد، ويعتقد أنه سيترأس الحكومة الإسرائيلية لأول عامين من عمرها.