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كحيل يكشف عن أهداف زيارة وفد اتحاد المقاولين لمصر

الإثنين 07 يونيو 2021 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
كحيل يكشف عن أهداف زيارة وفد اتحاد المقاولين لمصر



غزة / سما /

أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة أسامة كحيل أن المهمة الاساسية لاتحاد المقاولين بعد العدوان الاسرائيلي تتمثل في انجاز عملية الإعمار عبر الشركات الوطنية الفلسطينية وتسريع عملية الاعمار والتأسيس لعملية تنمية شاملة.

وشدد كحيل المتواجد في مصر على أهمية ادخال كافة مواد الإعمار للقطاع دون الخضوع لآلية الامم المتحدة لاعادة لإعمار غزه التي فشلت في تحقيق الاعمار والتنمية عبر شروطها الجائرة التي تعمل لصالح سلطات الاحتلال.

وأكد كحيل على ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم لإدخال كافة المواد والأدوات و المعدات للمقاولين و التجار والصناعيين بسهولة و يسر، خاصة في ضوء تفهم وتجاوب الأشقاء المصرين مع رؤية اتحاد المقاولين.

يذكر ان السيدان أسامة كحيل رئيس الاتحاد وأمين سر المجلس جهاد الفرا يشاركان ضمن وفد رسمي يضم الوزارات ذات الاختصاص في عملية إعمار غزه.

#اتحاد المقاولين #مصر #اعادة اعمار غزة #قطاع غزة #العدوان الإسرائيلي

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