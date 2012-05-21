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الجهاد الاسلامي: الشيخ جراح و"الأقصى" خط أحمر لن يُسمح للاحتلال بتجاوزه

الإثنين 07 يونيو 2021 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي: الشيخ جراح و"الأقصى" خط أحمر لن يُسمح للاحتلال بتجاوزه



غزة /سما/

دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش اليوم الاثنين، الشباب الفلسطيني الثائر بالضفة المحتلة للخروج لنقاط التماس والتصدي للمستوطنين وقوات الاحتلال لحماية المقدسات وحماية السيادة الوطنية  والدينية، وإفشال كل صفقة القرن الأمريكية.

وحث البطش، في تصريح صحفي، جماهير شعبنا في القدس والضفة الـ48 إلى شد الرحال للقدس للتصدي لمسيرة الاعلام الصهيونية وافشالها  وحماية مقدسات الامة الإسلامية والمسيحية  وعدم السماح للاحتلال بتثبيت روايته الزائفة في جنبات الأقصى المبارك .

وقال البطش:" إن تنظيم مسيرة الأعلام هدفه إلغاء وإفشال الجهد المصري مما قد يؤثر سلباً على حوارات القاهرة عبر اندلاع موجة أخرى من المواجهات مع المقاومة لإطالة فترة حكم نتنياهو ووضع العراقيل أمام خصومه من تشكيل حكومة تودي به إلى السجن".

كما دعا، كل الحريصين على استمرار التهدئة التي تم التوصل اليها بجهود مصرية يوم 21-5-2012 الى التدخل الفوري لمنع الاحتلال من تنفيذ اجندته عبر مسيرة الإعلام.

وجدد البطش موقفه أن الشيخ جراح والمسجد الأقصى خط أحمر لن يُسمح للاحتلال بتجاوزه.

#الجهاد الاسلامي #خالد البطش #المقاومة الفلسطينية #قطاع غزة #القدس المحتلة

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