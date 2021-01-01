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زيارة شركةPalPay الرائدة في خدمات الدفع الالتروني لشركة كهرباء الجنوب

الإثنين 07 يونيو 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيارة شركةPalPay الرائدة في خدمات الدفع الالتروني لشركة كهرباء الجنوب



رام الله/سما/

زار وفد من شركة PalPay مكون من المدير العام معاوية القواسمي ومدير دائرة المبيعات شفيق بالي وطواقم الشركة الى مقر شركة كهرباء الجنوب، والذي  كان على رأس الاستقبال مدير عام الشركة الدكتور فارس مجاهدوالمدير المالي معتز قطيط والمدير الاداري انور النواجعه وطواقم الشركة.

تناولت الزيارة طرق وآليات لتطوير برامج الشحن المسبق للكهرباء والدفع الالكتروني، والتي من شأنها التسهيل على المواطنين في شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، والتي من أهمها اتاحة شحن الكهرباء من خلال تطبيق المحفظة الالكترونية "PalPay محفظتي" ، والذي يمكن لأي مواطن تحميل التطبيق على الهواتف الذكية والقيام بجميع الحركات المالية من تحويل الرصيد ودفع ثمن المشتريات في المتاجر المحلية وتسديد جميع انواع الفواتير من دون الحاجة لحساب بنك .

 

عبر الدكتور فارس مجاهد عن مدى أهمية مواكبة التطور الرقمي وأن تكنولوجيا المحافظ الالكترونية سيكون لها دور كبير في تسهيل عملية الدفع للخدمات بشكل عام والشحن المسبق على عدادات ((STS مما يوفر جهد ووقت المشتركين، ومدى انسجام هذه الفكرة مع السياسة العامة للشركة حيث من أولويات الشركة العمل على تقديم خدمات سهلة ومريحة للمشتركين في ظل التطور التكنولوجي، كما ذكر أهمية العمل على نشر الوعي بين المواطنين لاستغلال كل ما يتوفر من تكنولوجيا بين أيديهم ومواكبة التطور التكنولوجي والذي سيكون له السيطرة على مختلف المجالات في المستقبل القريب.

كما عبر السيد معاوية القواسمي على ان ادخال وتشجيع الدفع الالكتروني يعمل على تعزيز الشمول المالي في البلاد، وشكر اداره شركة كهرباء الجنوب على نظرتهم المستقبليه وتشجيعهم على الدفع الالكترونية والتطوير المستمر على الانظمة لتوائم التطورات التكنولوجية، كما دعى القواسمي جميع الشركات والمؤسسات للتوجه وتشجيع الدفع الالكتروني

 

 

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