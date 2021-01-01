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"أونروا" تبدأ عمليات تقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل جراء العدوان على غزة

الإثنين 07 يونيو 2021 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا" تبدأ عمليات تقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل جراء العدوان على غزة



غزة /سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنها وبالتنسيق مع مجموعة قطاع الإسكان والمأوى التابعة للأمم المتحدة، بالبدء بعملية تقييم الأضرار جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وذلك ابتداءً من حصر اللاجئين الباقين في المدارس.

وأوضح بيان "أونروا" ،الاثنين أن 25 فريقًا سيعملون في الميدان لإجراء التقييمات، بالإضافة لـ 32 فريقًا في المكاتب المنتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة، لافتة أن الأولوية ستُعطى لتقييم المنازل التي دُمرت بالكامل والتي لحقت بها أضرار جسيمة.

وبينت أنه سيتم إجراء هذه التقييمات من قبل فريق متكامل لها يتكون من مهندس واحد من برنامج البني التحتية وتطوير المخيمات، وأخصائي اجتماعي من برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، بحيث سيستخدمون البيانات المقدمة من خلال الإبلاغ الذاتي الأولي الذي قدمته العائلات المتضررة إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأشارت إلى أن الانتهاء من مرحلة التقييم سيتم في شهر يونيو الجاري، لافتة انها ستحدد خلالها العائلات التي تستحق الحصول على المساعدة النقدية للمأوى الانتقالي لمرة واحدة والتي سيتم دفعها في أوائل شهر يوليو، قبل عيد الأضحى.

وقالت إنها ستقدم تحديثات إضافية حول تقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل بما في ذلك تقريرها النهائي لهذا الشهر عند اكتمال العملية، كما سيتم إجراء تقييمات الأضرار للحالات التي تحتاج إلى إصلاح.

وفيما يخص غير اللاجئين، أوضحت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بالتنسيق لتقييم الأضرار لديهم.

ونوهت "الأونروا" أنها أنشأت سلسلة من خطوط المساعدة فيما لو رغبت العائلات معرفة المزيد من المعلومات، وهي مدرجة حسب الصورة المرفقة.

كما أشارت إلى أنه يمكن للعائلات التي فاتتها فترة التسجيل الإبلاغ الذاتي الاتصال بوزارة الأشغال العامة والإسكان مباشرة لتقديم تقرير على الرقم التالي: جوال (599039666).

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